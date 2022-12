Taliban nekter kvinnelige bistandsarbeidere å jobbe

NTB

Taliban gir alle ikke-statlige organisasjoner ordre om ikke å la kvinnelig ansatte komme på jobb. Det vil gå hardt ut over humanitært arbeid i landet, advarer FN.

Beskjeden gjelder både utenlandske og afghanske organisasjoner, kommer det fram i et offisielt brev fra Afghanistans næringsdepartement.

Brevet er signert økonomiminister Qari Din Mohammed Hanif. Han skriver at organisasjoner som ikke retter seg etter ordren, vil få driftslisensen inndratt i landet.

En talsmann for departementet bekrefter brevet og sier kvinner inntil videre ikke får lov til å jobbe fordi enkelte av dem ikke skal ha kledd seg i henhold til Talibans tolkning av klesreglementet for kvinner.

Rammer FN

FN har ikke fått ordren direkte, men flere organisasjoner som gjør arbeid for FN, har fått den. Disse vil bli hardt rammet, sier FNs nødhjelpskoordinator i Afghanistan, Ramiz Alakbarov til Reuters.

– Mange av programmene våre vil bli rammet, sier Alakbarov.

Bistandsorganisasjoner sier at kvinnelige arbeidere er særlig viktige i Afghanistan, der regler og skikker i stor grad hindrer at mannlige arbeidere får gitt nødhjelp til kvinnelige mottakere.

Uheldig tidspunkt

Bistandsprogrammer som blir benyttet av flere millioner afghanere blir satt i fare på et tidspunkt der mer enn halvparten av befolkningen er avhengige av humanitærhjelp, ifølge bistandsorganisasjoner.

Samtidig går landet inn i årets kaldeste måneder.

– Det finnes ingen riktig tid for dette. men akkurat dette tidspunktet er særlig uheldig, fordi det er på vinteren folk trenger hjelp mest, og de afghanske vintrene er veldig harde, sier Alakbarov.

Alakbarovs kontor vil ha samtaler med ikke-statlige organisasjoner og FN-organer søndag, og vil prøve å få møtt Taliban-myndighetene for en forklaring.

Fordømmelse

Taliban grep igjen makten i Afghanistan i august 2021, da vestlige styrker gjorde alvor av de lenge utsatte planene om å trekke seg ut. Bevegelsen hadde forrige gang makten i landet fra 1996 til den ble styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

I denne perioden ble menneskerettigheter og folks friheter grovt krenket. Særlig hardt gikk det ut over kvinnene. Denne gangen lovet representanter for Taliban at det skulle bli annerledes, men den siste tiden har en rekke restriksjoner blitt innført for kvinner i landet.

Det nye forbudet kommer bare noen dager etter at Taliban beordret landets universiteter til ikke lenger å undervise kvinner. Dette har blitt møtt med fordømmelse fra verdenssamfunnet og har også utløst protester i Afghanistan.

Vurderer konsekvenser

– Jeg fordømmer sterkt forbudet mot kvinnelige ansatte i frivillige organisasjoner i Afghanistan. Denne beslutningen må reverseres umiddelbart. Norge vil vurdere situasjonen sammen med partnere og komme med et passende svar, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en Twitter-melding.

EUs utenrikssjef sier de nå vurderer hvilken virkning Talibans beslutning vil ha på hjelpeinnsatsen i landet.

– EU fordømmer sterkt Talibans nylige beslutning om å forby kvinner å arbeide i nasjonale og internasjonale organisasjoner, sier en talsperson for Josep Borrell i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

USAs utenriksminister Antony Blinken skriver på Twitter at han er «svært bekymret» over at ordren vil skape problemer for «essensiell og livreddende hjelp til flere millioner».

– Kvinner er sentrale i humanitært arbeid rundt om i verden. Denne avgjørelsen kan bli fryktelig for det afghanske folk, heter det videre.

Vannkanoner



Talibans sikkerhetsstyrker brukte lørdag vannkanoner for å spre kvinner som protesterte mot utdanningsforbudet i byen Herat vest i landet, opplyser øyenvitner. Afghanske kvinner har også demonstrert mot forbudet i en rekke andre større byer.

I Herat skal 20–30 kvinner ha gått mot provinsguvernørens hus og ropt «utdanning er vår rett» da sikkerhetsstyrkene grep inn.

Video som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til viser at kvinnene roper og gjemmer seg i en sidegate for å komme unna vannkanonen. De gjenopptar deretter protesten.