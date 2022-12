16 dødsfall i amerikansk julestorm

Et nedsnødd hus vest i delstaten New York julaften. Bildet er tatt i Amherst.

NTB

Vinteruværet herjer i USA og hundretusenvis av boliger og bedrifter var julaften uten strøm. Flere har mistet livet som følge av uværet.

Flere kan bli rammet av strømbrudd, siden kraftselskapene mange steder må ty til utkobling av områder for å få situasjonen under kontroll. Beredskapen hos politi og brannvesen er påvirket av situasjonen.

Det er registrert flere dødsfall som følge av kulde, bilulykker på glatt føre og andre virkninger av uværet rundt omkring i USA. Ifølge CNN er det snakk om minst 16.

Utenfor Buffalo i New York døde to personer i sitt hjem da nødetatene ikke nådde fram for å hjelpe dem i kraftig snøvær. New Yorks guvernør Kathy Hochul sa lørdag at Buffalo Niagara International Airport vil holdes stengt fram til mandag morgen. Noen veier i delstaten vil bli holdt stengt til første juledag, og ifølge Hochul står nesten alle brannbilene i Buffalo fast i snøen.

Snø og kulde

Været i store områder preges av snø og bitende kulde, og flere titalls millioner mennesker er rammet i USA og Canada.

Uværet er på et nivå man bare ser hvert femte eller tiende år, opplyser Canadas meteorologiske institutt.

I USA er det sendt ut farevarsel i store deler av landet. Mer enn 200 millioner mennesker bor i områdene det fredag ble sendt ut farevarsel for.

– Det er et av de mest utbredte vinter-farevarslene noen gang, opplyser USAs meteorologiske institutt.

Strømbrudd

Snøvær, underkjølt regn og bitende kulde har skapt problemer for strømforsyningen fra Maine til Seattle. Et av de store kraftselskapene har varslet sine 65 millioner kunder om at det kan bli utkoblinger i perioder.

PJM Interconnection i Pennsylvania sier kraftverkene har problemer i kulda og har bedt innbyggerne i 13 delstater om unngå unødvendig strømbruk.

Tennessee Valley Authority, som står for strømforsyningen til 10 millioner mennesker i Tennessee og seks omkringliggende delstater, har ba lokale kraftselskaper om planmessige utkoblinger for å «sikre energisystemets driftssikkerhet». I løpet av lørdagen ble imidlertid dette droppet.

Kalde sørstater

Selv i sørstater som er vant til langt mildere vintere, er det nå kaldt. I El Paso, Texas rammer det migranter. Flere samler seg i kirker, skoler og andre offentlige bygg for å finne varmen.

Enkelte velger imidlertid å holde seg ute, der det er ned mot 9 minusgrader, for ikke å få migrasjonsmyndighetene på nakken.

I Chicago sier Burke Patten i Night Ministry, som hjelper hjemløse, at de deler ut overlevelsesutstyr som frakker, hatter, stillongs, tepper og soveposer.

Problemer for reisende

Uværet skaper også problemer for dem som skal hjem til jul. Rundt 5.700 flygninger ble innstilt fredag, og enda flere ble forsinket.

– Vi må bare holde oss positive. Sinne hjelper oss ikke, sier Wendell Davis som sitter fast i Chicago på vei hjem til Cincinnati fra Frankrike.

Kulda fører også til at et stort antall idrettsarrangementer avlyses. Et klipp av sportsreporteren Mark Woodley fra Iowa har gått viralt:

– Jeg har gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene er at jeg fortsatt har følelse i ansiktet, de dårlige er at jeg egentlig skulle ønske jeg ikke hadde det, sier han på direkten.