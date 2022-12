Ukraina: Minst ti drept i angrep mot Kherson

Minst ti personer ble drept og 58 såret i et russisk angrep mot Kherson julaften, opplyser ukrainske myndigheter.

Blant de sårede er 18 personer alvorlig skadd, opplyser presidentens visestabssjef Kyrylo Tymosjenko. I tillegg har 40 personer fått lettere skader.

– Terrorstaten fortsetter å tvinge på oss den russiske verden i form av angrep mot sivilbefolkningen. Kherson, julaftens morgen, i sentrum av byen. Dette er ikke militære anlegg. Dette er ikke krig i tråd med reglene. Det er terror, å drepe for nytelse og for å skape frykt, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

– Verden må se og forstå ondskapen vi kjemper mot, fortsetter han og legger ved bilder fra angrepet. De viser brennende biler, knuste vinduer og døde personer.

– Sosiale medier vil sannsynligvis markere dette som sensitivt innhold. Men det er det ikke – dette er virkeligheten for Ukraina og ukrainere, sier han.

Khersons guvernør Jaroslav Janusjevytsj sier at ti personer ble drept i angrepet, opp fra det første anslaget på sju, melder det ukrainske nyhetsbyrået Interfax. Et medlem av regionrådet sier en russisk rakett landet like ved et supermarked på Frihetsplassen i byen, som ligger sør i landet og nylig ble gjenerobret av ukrainske styrker.

Russiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. Russland avviser at de angriper sivile i Ukraina.

Advarte

Fredag advarte Zelenskyj mot faren for nye russiske angrep i jula. Han ba alle ukrainere være årvåkne under høytiden.

– Når høytidssesongen nærmer seg, kan russiske terrorister bli aktive igjen. De avskyr kristne verdier og alle verdier generelt sett, sier presidenten.

Han ber alle lytte til luftvernsirenene og hjelpe hverandre i jula. Zelenskyj advarer også Russland.

– Russlands innbyggere må forstå at terror ikke kan stå ubesvart, sier han.

– Svir nok ekstra hardt

Eksperter advarte før jula mot faren for angrep i Ukraina. Vladimir Putin tar sivilbefolkningen som gissel i sin krig, sa professor Tormod Heier.

– Angrepene svir nok ekstra hardt ettersom jula er en av de viktigste høytidene i Ukraina, enten den feires på katolsk eller ortodoks vis. For mange ukrainske innbyggere kan det oppleves som ekstra tungt å tilbringe julehøytiden i en atmosfære av frykt, lidelse og usikkerhet, sa Heier.

– Dersom bombingen fortsetter inn i jula, vil vi også få se et ukrainsk trosfellesskap som blir enda mer synlig. De ulike trosretningene vil mest sannsynlig innta rollen som et samlende og lindrende symbol på den eksistensielle forsvarskampen som nasjonen står midt oppe i, sa han.