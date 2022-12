Mangel på ammunisjon begrenser Russlands krigføring, ifølge britene

NTB

Mangel på ammunisjon vil trolig fortsette å være den viktigste begrensende faktoren for offensive russiske operasjoner i Ukraina, ifølge britisk etterretning.

I en daglig oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet heter det at «russerne har trolig begrenset sine angrep med langdistanseraketter mot ukrainsk infrastruktur til en gang i uken på grunn av begrenset tilgang på krysserraketter».

I tillegg mener britene at lagrene med artilleriammunisjon kanskje er for små til å gi grunnlag for større offensiver.

Samtidig på peker britene at Russland siden oktober har utplassert titusener av soldater fra forsvarsreserven og dermed avhjulpet mangelen på personell.

Siden invasjonen i februar har britene publisert daglige rapporter basert på etterretningsopplysninger. Russland anklager Storbritannia for å drive målrette feilinformasjon.