USAs marineinfanteri må la sikher bruke turban

NTB

Som den siste av våpengrenene i det amerikanske forsvaret, må marineinfanteriet tillate sikher å gå med turban og ha skjegg, fastslår en domstol.

US Marines mener unntak fra reglene som forbyr hodeplagg og skjegg ville gå utover samholdet og helheten i styrken.

Saken ble aktualisert da tre sikher kvalifiserte seg til marineinfanteriet i fjor. De ble nektet unntak fra reglene i grunntreningsperioden på tre måneder og i strid. Utenom dette fikk de lov til å beholde skjegg og turban, slik religionen krever.

Ledelsen i US Marines forklarte at rekruttene må «fratas sin individualitet» som en del av en «psykologisk forandring» i retning av felles oppofrelse. Retten godtok ikke dette argumentet og pekte på at forsvaret ikke hadde lagt fram noen argumenter for at skjegg og turban ville påvirke sikkerheten eller være et fysisk hinder i treningen.

I kjennelsen vises det blant annet til at menn som får utslett ved barbering, kan få unntak og at kvinner får beholde frisyren og at tatoveringer er akseptert og på pekte at det siste er et tydelig uttrykk for individuell identitet.

Retten på peker også at skjeggforbudet ble innført i 1976 og at skjegg på marineinfanterister tydeligvis ikke hadde vært noe problem i de foregående 200 årene av USAs historie.

Hæren, marinen, flyvåpenet og kystvakten godtar – i likhet med mange lands militære styrker – at sikher beholder skjegget og bruker turban.