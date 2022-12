Ukraina vil ha diplomatisk offensiv mot Afrika

NTB

Ukraina vil styrke den diplomatiske innsatsen mot Afrika, sier president Volodymyr Zelenskyj. Flere land på kontinentet har bånd til Russland.

De afrikanske landene har hatt forskjellige tilnærminger til Russlands invasjon av Ukraina. Enkelte land, som for eksempel Sør-Afrika, har handelsrelasjoner til Russland som de ikke har ønsket å spolere. I tillegg er det russiske leiesoldatselskapet Wagner til stede i flere land.

I tillegg til Afrika, vil ukrainske diplomater også styrke innsatsen mot andre land der Ukraina ikke har stor innflytelse i Latin-Amerika og Asia.

– Det er et enormt økonomisk potensial og betydelige diplomatiske muligheter, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Tidligere fredag trakk Zelenskyj særlig fram innsatsen for å knytte sterkere bånd til Afrika da han snakket med egne diplomater. Ukraina har forsøkt å sanke støtte fra de afrikanske landene ved å fremme et humanitært korninitiativ for å hjelpe på sultfare i utsatte land.

Russlands blokade av ukrainsk landbrukseksport via Svartehavet førte til global mangel på korn og gjødsel i år, og satte millioner i fare for sult før FN og Tyrkia meklet fram en avtale i juli.

– Vi overhaler relasjonene med flere titalls afrikanske land. Neste år må vi styrke dette, sa Zelenskyj til diplomatene. Han sa videre at Kyiv vil åpne handelskontorer i flere viktige knutepunkter i Afrika.

Han sa ikke hvor han vil åpne nye handelskontorer og ambassader, men sa at han ønsker at Ukraina på sikt skal være representert i 30 afrikanske land.