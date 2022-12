Ekstremvær i USA i jula – mer enn 1 million er uten strøm

En mann prøver å skuffe unna snøen i Urbandale, Iowa. USA og Canada er midt i et skikkelig vinteruvær. Foto: Charlie Neibergall / AP / NTB

NTB

Vinteruværet herjer i USA og gjorde at nesten 1,5 millioner mennesker var uten strøm fredag. Flere skal være døde som følge av uværet.

Flere titalls millioner mennesker går inn i jula i bitende kulde i USA og Canada. Uværet er på et nivå man bare ser hvert femte eller tiende år, opplyser Canadas meteorologiske institutt.

Ifølge CNN er minst ni mennesker døde som følge av uværet, mens BBC melder at det er snakk om minst tolv.

I USA er det sendt ut farevarsel i store deler av landet. Mer enn 200 millioner mennesker bor i områdene det fredag er sendt ut farevarsel for.

– Det er et av de mest utbredte vinter-farevarslene noen gang, opplyser USAs meteorologiske institutt.

Veier som skøytebaner

Enkelte steder er det så kaldt som 48 minusgrader. I tillegg er det tungt snøfall og kraftig vind. Rundt 1,5 millioner mennesker er uten strøm, stort sett sør og øst i USA.

– Dette er en enorm fare i hele delstaten, sier New Yorks guvernør Kathy Hochul.

Hun sier at veiene er som skøytebaner og ber folk la bilen stå. Flere steder er det iverksatt kjøreforbud. Det gjelder blant annet i Hamburg, New York.

– Jeg kan ikke se andre siden av gata. Vi drar ingen steder, sier Jennifer Orlando i Hamburg.

Selv i sørstater som er vant til langt mildere vintere, er det nå kaldt. I El Paso, Texas rammer det migranter. Flere samler seg i kirker, skoler og andre offentlige bygg for å finne varmen.

Enkelte velger imidlertid å holde seg ute, der det er ned mot 9 minusgrader, for ikke å få migrasjonsmyndighetene på nakken.

I Chicago sier Burke Patten i Night Ministry, som hjelper hjemløse, at de deler ut overlevelsesutstyr som frakker, hatter, stillongs, tepper og soveposer.

Problemer for reisende

Uværet skaper også problemer for dem som skal hjem til jul. Rundt 5.000 flygninger ble innstilt fredag, og ytterligere 7.600 forsinket.

– Vi må bare holde oss positive. Sinne hjelper oss ikke, sier Wendell Davis som sitter fast i Chicago på vei hjem til Cincinnati fra Frankrike.

Kulda fører også til at et stort antall idrettsarrangementer avlyses. Et klipp av sportsreporteren Mark Woodley fra Iowa har gått viralt:

– Jeg har gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene er at jeg fortsatt har følelse i ansiktet, de dårlige er at jeg egentlig skulle ønske jeg ikke hadde det, sier han på direkten.