Studie: Canadas isbjørner dør fort ut

Isbjørnene forsvinner i hurtig tempo fra den vestlige delen av Hudson Bay i Canada, ifølge en ny studie. Her går en isbjørn over isen ved Phippsøya nord på Svalbard. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Isbjørnene forsvinner i hurtig tempo fra den vestlige delen av Hudson Bay i Canada, ifølge en ny studie.

Særlig antallet binner og bjørneunger har gått ned, går det fram av studien.

Regjeringen har hvert femte år sendt ut forskere til å fly over regionen, som blant annet omfatter landsbyen Churchill, et turistmål beskrevet som «verdens isbjørnhovedstad», for å telle antall bjørner og slik holde oversikt med utviklingen i populasjonen.

Det ble sett 194 bjørner i den siste tellingen i august og september 2021. Basert på dette estimerer forskerne at den totale populasjonen er på 618 bjørner, ned fra 842 fem år tidligere.

– Sammenligning med estimater fra studiene i 2011 og 2016 antyder at populasjonen muligens minker kraftig, heter det i studien.

– Den observerte nedgangen er konsekvent med lenge etablerte forutsigelser om hvordan isbjørners utbredelse påvirkes av klimaendringene, skriver forskerne.

De understreker også at mulig forflytning av bjørner til naboregioner og jakt kan ha medvirket til nedgangen.

Men isbjørnene er avhengig av is, og habitatet har minket raskt. Nordområdene varmes opp opptil fire ganger så raskt som resten av verden.

Dette har gjort at isen er blitt tynnere, at den brytes opp tidligere på våren og at den fryser til igjen senere på høsten. Isbjørnene bruker isen til seljakt, til å ta seg rundt og til reproduksjon.