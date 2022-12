Kidnappet Leger Uten Grenser-ansatt er løslatt i Mali

NTB

En burkinsk Leger Uten Grenser-ansatt som ble bortført i Mali, er sluppet fri, opplyser kilder til AFP.

Mannen, som jobbet med logistikk i Leger Uten Grenser (MSF), ble tatt av væpnede menn i byen Gao nordøst i landet, opplyser politikilder til nyhetsbyrået.

– MSF-medarbeideren som ble kidnappet 19. desember, ble sluppet fri i dag rundt klokka 8, sier en politikilde i Gao. To ytterligere kilder, blant dem én fra MSF, bekrefter dette til AFP.

Mali er ett av verdens fattigste land og kjemper mot et jihadistopprør som har vart i et tiår og som også berører nabolandene Niger og Burkina Faso. Tusener av sivile, politifolk og soldater er drept i de tre landene og over to millioner er drevet fra hus og hjem.