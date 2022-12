Russland har begynt rivingen av det bombede teateret i Mariupol

NTB

Myndighetene i russisk-okkuperte Mariupol har begynt riving av byens teater, der ukrainske myndigheter hevder at hundrevis ble drept i et bombeangrep i mars.

Videoer publisert på både ukrainske og russiske nettsider fredag viser maskiner som jobber med riving av store deler av bygget, samtidig som fasaden blir spart.

Ukrainske myndigheter fordømmer rivingen som et forsøk på å dekke over hvor mange som ble drept i bombeangrepet, og som et forsøk på å viske ut ukrainsk kultur.

Russiske myndigheter sier at de planlegger å gjenoppbygge teateret.

– Eksisterer ikke lenger

– Teateret i Mariupol eksisterer ikke lenger, skriver Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkatsjenko på Facebook.

– Okkupantene fjerner sporene fra sine forbrytelser og kunne ikke brydd seg mindre om at dette er kulturarv eller om det tilhører en annen kultur, heter det videre.

Det russiske nyhetsbyrået Tass siterer teaterets leder Igor Solonin på at rivingen kun gjelder «delen av bygningen som det ikke er mulig å restaurere». Planen er at gjenoppbyggingen skal være ferdig innen slutten av 2024.

Langvarig beleiring

Bombingen av teateret var del av en langvarig beleiring av Mariupol. Havnebyen ligger ved Azovhavet og anses som kritisk for de russiske forsyningslinjene mellom områdene de kontrollerer sør og øst i Ukraina.

Sivile hadde søkt tilflukt i teateret, og det var satt opp skilter med teksten «Barn» på begge sider av det. Ifølge Ukraina ble minst 300 mennesker drept i angrepet. Russland nekter for å ha bombet teateret med vilje.

De ukrainske styrkene i Mariupol sto imot i to måneder før byen falt til Russland. Mye av byen er lagt i ruiner.