Enighet om budsjettavtale i USA

Representantenes hus godkjente fredag den nye budsjettavtalen som skal holde det amerikanske statsapparatet i gang til september. Her er Demokratenes leder Nancy Pelosi på vei ut etter avstemningen. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

De folkevalgte i Kongressen er enige om en budsjettavtale på 1.700 milliarder dollar. Pengene skal holde statsapparatet i USA i gang ut september.

Avtalen ble først godkjent i Senatet torsdag, før Representantenes hus godkjente det fredag. Nå går det til president Joe Bidens bord for å bli undertegnet.

– Avtalen er et bevis på at republikanere og demokrater kan jobbe sammen for det amerikanske folk, og jeg ser fram til mer tverrpolitisk framgang i året som kommer, sier Biden i en uttalelse.

Budsjettavtalen på 4.155 sider omfatter blant mye annet en hjelpepakke til Ukraina på 44,9 milliarder dollar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker begge partiers ledere i Kongressen for pakken og støtten til det ukrainske folkets kamp for frihet.

– Det er livsviktig at det amerikanske folk står side ved side med det ukrainske folk i denne kampen, skriver Zelenskyj på Twitter.

Totalsummen tilsvarer rundt 16.800 milliarder norske kroner. Det er satt av 772,5 milliarder dollar til programmer og virksomhet innenriks, mens militæret får 858 milliarder dollar.

Budsjettet fikk grønt lys fra 68 av de 100 senatsrepresentantene, mens 29 stemte nei. I Representantenes hus var marginen knappere, 225 mot 201. Fristen for å komme i mål var midnatt fredag.