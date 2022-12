Vladimir Putin unngår internett – informasjon om krigssituasjonen kan bli forsinket

Russlands president Vladimir Putin nekter å bruke internett, skriver Wall Street Journal.

Ifølge Insider som siterer Wall Street Journal har den russiske presidenten i lang tid unngått bruk av internett av frykt for å bli utsatt for spionasje.

Informasjonen om Putins internettbruk skal Wall Street Journal ha innhentet fra både amerikanske og russiske tjenestemenn.

Papirmølle

Som følge av hans personlige internett-boikott er presidenten avhengig av fysiske dokumenter han får fra sine rådgivere. I papirmølla skal det også ifølge Insider og Wall Street Journal være tidssensitive dokumenter.

Dette betyr at oppdateringer fra fronten i Ukraina står i fare for å bli utsatt for forsinkelser og informasjonen kan være utdatert når den når frem til Putin, skriver Insider.

Ifølge informasjonen Wall Street Journal har fått tilgang til går informasjon fra fronten gjennom flere ledd før den når presidentens kontor.

Har ikke smarttelefon

Internett er ikke den eneste formen for moderne teknologi den russiske presidenten avstår fra. Tidligere har det blitt kjent at Putin ikke bruker smarttelefoner.

– Han har ikke en smarttelefon, det er rett og slett umulig, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov i 2020.

Kort tid etter at den russiske invasjonen av Ukraina startet i februar i år reduserte Kreml tilgangen til utenlandske sosiale medier for den russiske befolkningen. Ifølge den amerikanske organisasjonen Freedom House er Russland det landet der frihet knyttet til internettbruk er mest redusert i år.