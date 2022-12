FN: Økende vold mot sivilbefolkningen i Myanmar

Aung San Suu Kyis parti Den nasjonale demokratiligaen (NLD) vant valget i Myanmar i november 2020, men de militære grep makten i landet to måneder senere. Suu Kyi har siden sittet fengslet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Sivilbefolkningen i Myanmar, der de militære grep makten i et kupp for snart to år siden, blir i økende grad utsatt for vold, ifølge FN-granskere.