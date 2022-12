Burkina Faso kaster ut FN-koordinator

NTB

Burkina Faso ber FNs koordinator i landet dra før dagen er omme etter å ha erklært henne persona non grata.

Den italienske toppdiplomaten Barbara Manzi, som er FNs koordinator i Burkina Faso, har fått beskjed om å forlate landet i løpet av lille julaften.

Det skjer ifølge diplomatkilder etter at hun har bedt om at ikke-nødvendig personell fra FN skal trekkes ut av landet. Manzi er også anklaget for å ha blandet seg inn i Burkina Fasos indre anliggender.

Utvisningen kan skape en delikat situasjon i en tid der Burkina Faso mer enn noen gang trenger å håndtere den humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen, sier en diplomat.

Burkina Faso er rammet av sultkrise og opprør fra jihadister og væpnede bander.