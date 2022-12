Elleve frikjent etter påskeopprøret i Rinkeby

NTB

Elleve menn som ble tiltalt for voldelig opprør etter koranbrenningen i Rinkeby i Stockholm i Sverige i påsken, frifinnes i retten.

Det melder Dagens Nyheter.

Det brøt ut store opptøyer i flere svenske byer i april i forbindelse med at den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan gjennomførte og planla koranbrenning i byene som en del av sin valgkamp.

Flere er allerede dømt for å ha deltatt i opptøyene, også én person som deltok i Rinkeby nordvest i Stockholm. Men for de elleve som var tiltalt for voldelig opprør var det ikke beviselig mulig å slå fast at de deltok i en offentlig sammenkomst, som er nødvendig for å dømmes etter den tiltalen.

Påtalemyndigheten har tidligere uttalt at de vil tiltale ytterligere 23 personer for grov sabotasje mot utrykkende nødetater.