Kampvillig Zelenskyj tilbake i Kyiv

Volodymyr Zelenskyj taler til Kongressen mens visepresident Kamala Harris og kongressleder Nancy Pelosi holder opp et ukrainsk flagg. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at vil jobbe for seier etter at han kom hjem fra et besøk i USA.