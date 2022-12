India: Motorsykkelambulanser frakter syke og gravide til sykehus

Phagni Poyam, 23, er ni måneder på vei. Her står hun sammen med en helsearbeider som ser på hvordan sjåføren til ambulansemotorsykkelen forsøker å få løs sykkelen som har kjørt seg fast i elva. Hun er på vei til sykehus for å sikre seg en så trygg fødsel som mulig. Foto: Altaf Qadri / AP / NTB

NTB

Motorsykler med sidevogn er blitt redningen for syke og gravide på den indiske landsbygda. De svært enkle ambulansene redder mange liv.

Naryanpur-distriktet i delstaten Chhattisgarh er et av Indias minst befolkede områder, med sine 139.820 innbyggere fordelt over område rundt 6.000 km².

Chhattisgarh har et av det høyeste antallet graviditetsrelaterte dødsfall for mødre i India med sine 137 graviditetsrelaterte dødsfall for mødre per 100.000 fødsler. Det er omtrent 1,5 ganger det nasjonale gjennomsnittet.

Problemet er at mange ikke kommer seg raskt nok til sykehus eller klinikk. Det er dårlig veinett og vanskelig framkommelighet for biler.

Startet opp i 2014

De første sykkelambulansene begynte å kjøre i Narayanpur allerede i 2014. I dag er det 13 sykkelambulanser som opererer i tre distrikter i Chhattisgarh. Tjenesten er drevet av lokale myndigheter og den ideelle organisasjonen Saathi som får støtte fra Unicef. Ideen er tatt fra et lignende prosjekt i Ghana.

Ambulansene konsentrerer seg om å bringe gravide til og fra sykehuset, men tar også andre nødoppdrag, for eksempel når noen er blitt bitt av slanger.

Både myndigheter og helsearbeidere er enige om at sykkelambulanser ikke er den beste løsningen, og ikke en løsning på sikt. Likevel er de ikke i tvil om at dette tilbudet utgjør en forskjell. Det gjelder blant annet for innbyggerne i landsbyen Kodoli, som ligger ca. 16 kilometer fra en motorvei. Innbyggerne må vanligvis gå de 20 kilometerne til den nærmeste byen, Orchha. Turen til fots tar ca. to en halv time.

Det å fraktes av en motorsykkel er derfor til god hjelp. Men lett er det heller ikke.

Motorsykkelen som frakter 23 år gamle gravide Phagni Poyam fra Kodoli sliter langs den bratte elvebredden, og setter seg fast. Sykkelens bakhjul spinner opp vann og gjørme, mens sidevognen, en slags sykehusseng på hjul, ligger faretruende over på siden. To helsearbeidere som har fulgt etter sykkelen til fots, prøver å dytte sykkelen i gang igjen. De må til slutt gi opp og må i stede for begynne å grave en ny sti. Etter 40 minutter med graving og en kraftanstrengende dytt for å få kjøretøyet opp fra den gjørmete stien, er det lille teamet er på vei igjen. De har en ni mil lang tur gjennom skogen Abhujmarh, som betyr «de ukjente åsene», foran seg.

Poyam har fra før en ett år gammel gutt, Dilesh. Som så mange andre babyer i landsbyen ble ikke Dilesh født på sykehus – noe som skyldes både avstand, fremkommelighet og mistillit til myndighetene. Urbefolkningen har hatt et dårlig forhold til myndighetene i generasjoner.

Myndighetene har for eksempel forsøkt å bygge ut et veinettverk, men arbeidet har ofte vært utsatt for angrep fra væpnede opprørere, som har operert i regionen i fire tiår. Opprørerne sier de kjemper for rettighetene til urbefolkningen Gond, som utgjør 80 prosent av Chhattisgarh-statens befolkning.

Fryktet dødfødsel

Men Poyam ville ikke føde hjemme en gang til. Hun har sett både kvinner og deres babyer dø under fødsel, og ville ikke ta noen sjanser.

Hun forklarer på Gondi, språket som snakkes av de anslagsvis 13 millioner medlemmene av urfolket, at det ville være tryggere for babyen på et sykehus.

Men turen på motorsykkelambulansen er ikke farefri. Poyam og sønnen måtte flere ganger stige av ambulansen da skråningene blei for bratte, eller veiene for steinete. Sjåføren Sukhram Vadde måtte flere ganger løfte bort store steiner. Den strevsomme ferden gikk til et senter i nærheten av et sykehus i Orccha, og det var mørkt da de nådde fram. På senteret blir Poyam og andre vordende mødre holdt under medisinsk observasjon og får legebesøk.

På senteret får Poyam og sønnen mat og trygghet. Tilliten til sykehus og moderne medisin er økende hos befolkningen. I landsbyene snakker stadig flere mødre begeistret om sykehus og hjelpen de fikk der.

Får helsehjelp

På markedene i Orccha, der hundrevis samles fra fjerntliggende landsbyer for å kjøpe nødvendige ting, mat eller bivåne de omstridte hanekamp-turneringene, tilbyr offentlige helsearbeidere tjenester. De screener blant annet folk for sykdommer som diabetes og malaria.

Poyam fikk tatt blodprøver her. De viste at jernnivået hennes var farlig lavt, trolig på grunn av dårlig kosthold. Lavt jernnivå kan føre til komplikasjoner under fødsler. Hun fikk derfor foreskrevet kosttilskudd.

Sønnen Dilesh ble testet positivt for malaria. Han ble umiddelbart innlagt på sykehus og behandlet for viruset, som dreper tusenvis av barn hvert år.

Siden 2014 har antall babyer født på sykehus i Narayanpur-distriktet doblet seg til et årlig gjennomsnitt på rundt 162 fødsler hvert år, fra bare 76 i 2014.

Sykkelambulansene har hjulpet nesten 3.000 mødre og deres babyer fra de 99 landsbyene som ligger spredt rundt i Narayanpur distrikt.

Nå venter Poyam på fødselen. – Vi venter at det kan skje når som helst nå, sier helsearbeider Netam. Rammene rundt Poyam er nå så trygge som de kan få blitt.