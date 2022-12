Vladimir Putin: Amerikansk luftvernsystem vil ikke stå i veien for Russland

USAs donasjon av et Patriot-luftvernsystem til Ukraina vil ikke stå i veien for Russland, ifølge president Vladimir Putin. Foto: AP / NTB

Russlands president Vladimir Putin sier at Patriot-luftvernsystemet Ukraina får fra USA ikke vil bidra til å gjøre slutt på konflikten eller hindre Russland fra å nå sine mål.

Luftvernsystemet er regnet for å være avansert, men Putin beskrev det som «ganske gammelt» og sa til journalister i Moskva at han ville finne en måte å omgå det på, skriver Reuters.

Samtidig sa han at Russland ønsker en slutt på krigen i Ukraina og at dette kun kan skje gjennom en diplomatisk løsning.

– Vårt mål er ikke å holde den militære konflikten gående, men, tvert imot, å gjøre slutt på denne krigen, sa Putin.

– Vi vil jobbe for en slutt på dette. Jo før, jo bedre, selvfølgelig, la han til.

USA svarte med å si at Putin ikke i det hele tatt har vist vilje til å forhandle fram en slutt på krigen.

Hjelpepakke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom tilbake fra sin første utenlandsreise siden krigen brøt ut torsdag. Onsdag ble han lovet Patriot-systemet da han møtte USAs president Joe Biden i Det hvite hus.

– Vi kommer tilbake fra Washington med gode resultater. Med noe som virkelig vil hjelpe, sa Zelenskyj på Telegram.

Biden-administrasjonen kunngjorde en ny hjelpepakke til Ukraina på 1,85 milliarder dollar, inkludert et luftvernsystem, onsdag.

Oljeproduksjonen kan kuttes

Russland kan komme til å kutte oljeproduksjonen med mellom 5 og 7 prosent neste år ved å stanse salg til landene som støtter pristaket på russisk olje.

Det siteres visestatsminister Aleksandr Novak på av det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti fredag. Et annet statlig nyhetsbyrå, Tass, siterer Novak på at produksjonen kan kuttes med mellom 500.000 og 700.000 fat per dag.

EU og G7-landene har innført et pristak på 60 euro per fat med russisk olje. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, og kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia. Også Norge har sluttet seg til oljepristaket.

Vladimir Putin sa denne uka at han vil komme med en kunngjøring neste uke der Russlands respons på pristaket blir presentert.