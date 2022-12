Armenia advarer om matmangel i Nagorno-Karabakh

Det er stor fare for matmangel i Nagorno-Karabakh, advarer Armenias statsminister Nikol Pasjinian. Foto: AP / NTB

NTB

En blokade har ført til matmangel i utbryterregionen Nagorno-Karabakh, sier Armenias statsminister Nikol Pasjinian. Han gir Russland og Aserbajdsjan skylda.

Han sier skylda ligger hos Aserbajdsjan og hos russiske fredsbevarende styrker, som ikke har klart å holde den viktige Latsjin-korridoren åpen, som knyttet regionen til Armenia.

Den er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men befolkningen er primært armenere, og den brøt ut av landet etter en krig tidlig på 1990-tallet.

Aserbajdsjan vant tilbake territorium i og rundt Nagorno-Karabakh i en krig i 2020, som endte med en russisk-forhandlet våpenhvile. Siden har volden blusset opp flere ganger. Siden september er til sammen 200 soldater fra de to partene drept i trefninger.

Pasjinian sa torsdag at den humanitære situasjonen i enklaven er «svært spent som følge av aserbajdsjanernes ulovlige blokade av Latsjin-korridoren».

– Hundrevis av familier er splittet og på forskjellige sider av blokaden. I Nagorno-Karabakh er det mangel på en rekke essensielle varer, inkludert mat, sa Pasjinian.

Pasjinian har igjen ytret ønske om en fredsavtale med Aserbajdsjan, samtidig som han tok til orde for at regionen må bli overvåket av enten FN-styrker eller en utsending fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa torsdag at Russland har kontroll på situasjonen.

– De russiske fredsbevarende styrkene gjør alt for å sikre orden og fred i områdene der de er utstasjonert, sa Peskov.