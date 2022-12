Tilstår bestillingsdrap på paraguayansk polititopp

NTB

Politiet i Venezuela har pågrepet en av mennene som skal ha stått bak attentatet på en paraguayanske polititopp i mai. Mannen skal ha tilstått i avhør.

Marcelo Pecci arbeidet med å avdekke organisert kriminalitet, narkotikasmugling, hvitvasking og terrorfinansiering. 45-åringen ble drept da han var på bryllupsreise på den colombianske øya Baru i Karibia i mai.

Kona, journalisten Claudia Aguilera, slapp uskadd fra attentatet som skjedde på en badestrand. Hun fortalte etterpå hvordan de to attentatmennene ankom stranda på vannscooter, og at den ene gikk rett bort til ektemannen og uten et ord skjøt og drepte ham med to skudd på kloss hold før de forsvant igjen.

Politiet i Venezuela opplyste torsdag å ha pågrepet en av de to antatte attentatmennene og identifiserte ham som Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza.

Tilstår i video

Venezuelas innenriksminister Remigio Ceballos viste journalister en video fra avhøret av Salinas, der han forteller at det var et bestillingsdrap som han fikk i underkant av 80.000 kroner for å utføre.

– Vi leide en vannscooter, vi dro til Baru-stranden og gjorde det. Etterpå fikk jeg 8.000 dollar og krysset grensa til Venezuela, forteller han i avhøret.

Ifølge Salinas ble drapet bestilt og betalt av en viss Francisco Correa, en mann han også kjenner som «El Monin.» Etterforskningen har ikke fastslått hvem dette er, eller hva motivet for drapet var.

Belønning

Ifølge Ceballos vil Salinas bli stilt for retten i Venezuela, som ikke åpner for utlevering til andre land.

USA har utlyst en belønning på 5 millioner dollar for informasjon om hvem som sto bak drapet på Marcelo Pecci.

Paraguay, som ligger mellom Brasil, Bolivia og Argentina, har blitt et viktig startpunkt for narkotikaforsendelser som ender opp i Europa.