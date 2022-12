Tyskland ber EU skjerpe reglene for Twitter

Tyskland ber EU innføre strengere regler for Twitter. Foto: AP / NTB

NTB

Tyske myndigheter ber EU vurdere strengere regulering av Twitter etter Elon Musks oppkjøp av selskapet.

Det tyske finansdepartementet gir i et brev til EU-kommisjonen uttrykk for «stor bekymring» over «de brå» og «vilkårlige» endringene Musk har gjennomført.

EU bør derfor snarest mulig kategorisere Twitter som såkalt «portvokter», noe som pålegger selskapet å følge spesielle regler, blant annet når det gjelder håndtering av persondata, mener tyske myndigheter.

– Vilkår som endres nesten hver time, underlige begrunnelser for omfattende restriksjoner på lenker, samt blokkering av journalisters konto truer ikke bare konkurransefriheten, men utgjør en risiko for demokratiet, ytringsfriheten, informasjonsfriheten og pressefriheten, heter det i brevet fra tyske myndigheter.