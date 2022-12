Varetekten forlenges for korrupsjonssiktet EU-parlamentariker

NTB

Den greske EU-parlamentarikeren Eva Kaili er varetektsfengslet i ytterligere en måned. Hun er mistenkt i en korrupsjonssak som har rystet Brussel.

Kailis forsvarer Andre Risopoulos sier hun «samarbeider aktivt» med etterforskningen til den belgiske statsadvokaten og ba om løslatelse med fotlenke. Det sa imidlertid den belgiske dommeren nei til. Kaili kan anke kjennelsen innen 24 timer.

EU-parlamentet har stanset alt samarbeid med Qatar etter at Kaili og flere andre parlamentarikere ble pågrepet og siktet for hvitvasking og korrupsjon. De anklages for å ha påvirket EU-beslutninger om Qatar i bytte mot gaver og penger.

Kaili, som var en av EU-parlamentets visepresidenter da hun ble pågrepet, er også mistenkt for å ha vært medlem i en kriminell organisasjon. Hennes partner Francesco Giorgi, som er rådgiver i EU-parlamentet, er også siktet i saken og sitter varetektsfengslet.

De to mistenkes for å ha samarbeidet med Giorgis tidligere sjef, den tidligere EU-parlamentarikeren Pier Antonio Panzeri. Han er mistenkt for å ha «grepet inn politisk overfor medlemmer av EU-parlamentet til fordel for Qatar og Marokko, mot betaling».

1,5 millioner euro er beslaglagt i forbindelse med saken. Kaili er også avsatt fra stillingen som visepresident.