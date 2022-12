Tysk etterretningsoffiser pågrepet, mistenkt for å ha spionert for Russland

NTB

En ansatt i den tyske etterretningstjenesten BND er pågrepet. Ifølge påtalemyndigheten mistenkes han for å ha gitt informasjon til russisk etterretning.

Den pågrepne etterretningsoffiseren er tysk statsborger og identifisert som Carsten L., men det er ikke kjent hvilken stilling han har innen BND.

Det er heller ikke kjent om han mistenkes for å ha samarbeidet med russisk etterretning i lengre tid, men ifølge tysk påtalemyndighet skal han ha gitt informasjon til russisk etterretning senest i år.

Den pågrepne «har overført informasjon, som han har skaffet til veie gjennom sin profesjonelle virksomhet, til russisk etterretningstjeneste», heter det i en kunngjøring fra den tyske riksadvokatens kontor.

Ransaket

Ifølge Der Spiegel ble mannens hjem og kontor i BND-hovedkvarteret, samt flere andre lokaler, ransaket i forbindelse med pågripelsen. Den har rystet den tyske etterretningstjenesten.

BNDs leder Bruno Kahl bekrefter pågripelsen og sier i en kunngjøring til Deutsche Welle at det straks ble satt i verk intern gransking da mistanken om «et mulig tilfelle av forræderi» meldte seg.

– Da dette styrket mistanken, ble riksadvokaten straks innkalt, opplyser Kahl.

Skruppelløs

Hvilke opplysninger den mistenke skal ha gitt til russisk etterretning, ønsker BND-sjefen ikke å si noe om.

– Med Russland har vi å gjøre med en aktør som er skruppelløs og viser vilje til å bruke vold. Offentliggjøring av detaljer vil bare gi fordeler til denne motstanderen som har som mål å skade Tyskland, sier Kahl.

Det er første gang siden 2014 at en ansatt i BND er pågrepet, anklaget for å ha spionert for fremmed makt. Vedkommende ble den gang identifisert som Markus R. og ble i 2016 dømt til åtte års fengsel for å ha forsynt amerikansk etterretning med hemmeligstemplet informasjon.