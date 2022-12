Sør-Afrika vil bruke løgndetektor i kampen mot krypskyttere

NTB

Sør-Afrika planlegger å bruke løgndetektortester på ansatte i landets nasjonalparker i et forsøk på å avsløre utro tjenere og krypskyttere.

Krypskyttere samarbeider til tider med korrupte viltvoktere, noe som har gått hardt ut over bestanden av en rekke dyr i Sør-Afrikas nasjonalparker.

SANParks, som har ansvaret for parkene, opplyste torsdag at de heretter vil gjennomføre løgndetektortester på ansatte i et forsøk på å avsløre utro tjenere.

Testingen vil i første omgang være frivillig, men målet er å gjøre det obligatorisk for enkelte grupper ansatte, opplyser SANParks.

Sør-Afrikas miljøminister Barbara Creecy bekrefter at regjeringen har gitt grønt lys til slik bruk av løgndetektortesting. Opposisjonen støtter tiltaket.

– Det er mistanke om at enkelte ansatte i SANParks kan ha vært korrupte. Det er på høy tid at vi tar i bruk tiltak og aktivt gjør noe for å stoppe dette, sier en talsmann for opposisjonspartiet Demokratisk Allianse, Dave Bryant.

Sør-Afrika er blant annet hjem for 80 prosent av verdens gjenlevende neshorn, som krypskyttere jakter aktivt på. Bare mellom april i fjor og mars i år ble det ifølge myndighetene drept minst 470 neshorn i Sør-Afrika, en økning på 16 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

I den verdenskjente Kruger-parken, som grenser til Mosambik, har bestanden av neshorn falt fra 10.000 i 2008 til rundt 2.800 i fjor.