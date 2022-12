AP: Minst 10.300 nye graver i Mariupol

Mellom mars og desember er det funnet over 10.300 nye graver i havnebyen Mariupol i Ukraina. Foto: AP / NTB

NTB

Nyhetsbyrået AP estimerer gjennom satellittbilder at det de siste månedene er gravet minst 10.300 nye graver i og rundt havnebyen Mariupol i Ukraina.

De fleste av gravene kan ses på Staryi Krym-kirkegården. AP har analysert satellittbilder fra begynnelsen av mars til desember og sett etter områder hvor jord har blitt flyttet på.

AP har beregnet at kirkegården er utvidet med nye graver tilsvarende et areal på 51.500 kvadratmeter på knappe ti måneder.

Drone- og videoopptak viser også hvordan russerne ved hjelp av store gravemaskiner har gravd lange grøfter som er brukt som massegraver og som deretter er fylt med jord.

Massegraver

Gravene er synlige som jordhauger, som noen ganger er markert med trekors med navn og datoer. De fleste er imidlertid kun markert med håndskrevne tall på små plakater.

Noen få av gravene er markert med mer enn ett nummer, noe som potensielt indikerer at flere mennesker er gravlagt der.

AP har videre estimert at det i gjennomsnitt er omtrent en grav for hver sjette kvadratmeter. Det er også gjort beregninger på to mindre, nærliggende kirkegårder i landsbyene Manghush og Vynohradne, hvor lignende massegraver har blitt oppdaget siden mars.

Det er også funnet en massegrav gravd av ukrainere under beleiringen.

Ukjent dødsårsak

Tre rettsmedisinske arkeologer med erfaring i etterforskning av massegraver fra krigsforbrytelser har bekreftet at APs analyse er god, basert på den begrensede informasjonen som er tilgjengelig og manglende tilgang til gravene.

Roland Wessing, som hjalp til med å grave ut massegraver i Bosnia, Kroatia og Irak, sier imidlertid at antallet graver ikke nødvendigvis samsvarer med antallet drepte ukrainere.

Analysen av bildene kan ikke fastslå hvordan menneskene i gravene døde.

Internasjonale kriminalteknikere som har deltatt i åpningen av massegraver i andre deler av Ukraina, har ofte funnet levninger fra flere mennesker i samme grav. Flere av likene har her vist klare tegn på en voldelig død, som eksplosjonsskader og skuddskader. Flere har også hendene bundet med tau.