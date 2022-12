Russlands forsvarsminister har besøkt fronten i Ukraina

NTB

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte russiske soldater ved fronten i Ukraina torsdag.

Det opplyser det russiske nyhetsbyrået RIA, som siterer det russiske forsvarsdepartementet.

Sjojgu skal ha besøkt tropper i området til den «militære spesialoperasjonen», som er Russlands uttrykk for krigen i Ukraina. Det er ikke kjent hvor ved fronten i Ukraina Sjojgu har vært på besøk, men han skal ha vært der for å takke soldatene for deres innsats.

Det russiske forsvarsdepartementet la ut videoopptak som viser Sjojgu inspisere brakker og gå gjennom skyttergraver.

Der skal han ha sjekket forholdene for utplassering av personell og militært utstyr, og inspirert posisjonene til militære enheter, innkvarteringer og oppvarmingsforhold for staben.