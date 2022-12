Kreml påstår USA driver indirekte krig med Russland etter Zelenskyj-besøk

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov hevder USA indirekte er med i krigen i Ukraina etter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs USA-besøk denne uka. Foto: Pontus Höök / NTB Les mer Lukk

NTB

Kreml sier det er bevis for at USA kjemper en proxy-krig i Ukraina mot Russland etter at president Volodymyr Zelenskyj ble invitert til Det hvite hus.