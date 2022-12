Oppbrytere med felles skjebne: Donald Trump og Elon Musk

NTB

Donald Trump og Elon Musk har mye til felles: Gigantiske egoer, et ønske om å være i begivenhetenes sentrum, og en plattform for sin eksentrisitet.

Både den tidligere presidenten Trump og Tesla-direktøren Musk har brukt Twitter som sverd og skjold. Det er en talerstol for å jage opp flere titalls millioner følgere, og ikke minst slå tilbake mot sine motstandere.

Trump brukte Twitter som et våpen i nesten et tiår, helt til han ble utestengt i januar 2021. Det skjedde bare noen dager etter at hans tilhengere hadde angrepet kongressbygningen i Washington.

Musk var også svært aktiv på plattformen, hånet det amerikanske finanstilsynet, og raste mot det han regnet som konformitet. Så kjøpte han Twitter.

Oppgjør for Trump

I desember har det imidlertid ligget an til et oppgjør mot dem begge, delvis på grunn av deres Twitter-bruk. Trump kan stå foran en straffesak og risikere at offentligheten får se skattemeldingen som han har prøvd så hardt å holde skjult.

En komité i Kongressen som gransket stormingen har anbefalt overfor justisdepartementet at Trump straffeforfølges for sin rolle, særlig på grunn av sine uttalelser offentlig og på Twitter.

En annen komité har stemt for å offentliggjøre skattemeldingen hans. Tross at det er tradisjon for at amerikanske presidenter offentliggjør dette, valgte Trump å holde dem hemmelig, noe det antas skyldes at han ikke vil at offentligheten skal få innsyn i hans forretningsvirksomhet.

Musk spurte om han skulle sparke seg selv

Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar (435 milliarder kroner) i oktober. Gjennom to måneder har Musk sparket omtrent halvparten av plattformens ansatte, og innførte uforutsigbare retningslinjer for brukerne, tilsynelatende på impuls.

19. desember spurte han ganske enkelt Twitter-brukerne om han skulle gi seg selv sparken. 17,5 millioner brukere svarte på meningsmålingen, og et klart flertall ba ham gå. Natt til 21. desember kunngjorde han at han var på jakt etter en ny sjef for Twitter.

Rikmannssønner

Både Trump og Musk er rikmannssønner, og det meste har gått deres vei i livet. Nå møter de større utfordringer enn noen gang før.

Begge virker å ha styrt ut i fra at direktørens ord er lov. De er imidlertid også svært forskjellige på noen områder: Musk var inntil nylig verdens rikeste mann, og har bygd levedyktige selskaper. Trump fremmer først og fremst navnet sitt, og har drevet flere mislykkede virksomheter.

– Det de virkelig har til felles er at de har lite erfaring med å mislykkes ordentlig, at det får konsekvenser, sier kriseledelseskonsulenten Eric Dezenhall til AP.

Familiepenger og statsstøtte

Han peker på at Trump har blitt beskyttet av familiens midler og flaks, selv om han har gått konkurs flere ganger.

– Musk er et forretningsgeni, men han har også vært heldig ved at han har bygd flere bedrifter gjennom statlige investeringer, ikke på det frie markedet. Gitt det de har erfart i livet er det ikke rart disse gutta føler seg uovervinnelige, sier Dezenhall.

Musk inviterte Trump tilbake til Twitter da han hadde kjøpt det sosiale mediet. Foreløpig holder den tidligere presidenten seg til sin egen plattform, Truth Social, med mindre enn 2 millioner brukere mot Twitters over 200 millioner.

Selektiv ytringsfrihet

Invitasjonen var imidlertid et eksempel på Musks såkalte "absolutte ytringsfrihet", som han har tolket svært selektivt. En rekke journalister er blitt utestengt fra Twitter, og lenker til andre sosiale medier var forbudt en periode. Samtidig måtte han etter hvert trekke tilbake disse reglene.

På Twitter har Musk kastet fra seg imaget som visjonær ingeniør som gjorde elbiler attraktive for massene, bygger gjenvinnbare raketter og engasjerer seg i kampen mot klimaendringene. Han framstår mer som en hevngjerrig type som kan falle for konspirasjonsteorier og kvinnehat.

I likhet med Trump har han brukt Twitter til å angripe mediene, spre desinformasjon, presse grensene for hva som er akseptabelt i sosiale medier, og provosere på en måte som gjør det vanskelig å ignorere. Imidlertid er det Trump som har kommet lengst, selv om Musk har flere følgere. Trumps twitring hjalp ham til å bli verdens mektigste mann.

Oppviglertvilinger

De deler heller ikke samme arbeidsmoral eller politikk. Musk er 51 år, sørafrikaner, og kjent som arbeidsnarkoman. Han tilbringer mesteparten av sin tid i Twitters hovedkontor i San Francisco. Politisk hører han til den liberalistiske delen av høyresiden, men har samtidig et sterkt klimaengasjement.

Trump er 76 år, amerikaner, og tilbringer mesteparten av tiden på ferieboligen Mar-a-Lago i Florida. Store deler av presidentperioden ble tilbrakt på golfbanen. Politisk drev han Det republikanske partiet i retning av økt offentlig pengebruk og mindre klimaengasjement. Der Musk ofte innrømmer at han tar feil og noen ganger beklager, er Trump beryktet for ikke å gjøre noen av delene.

Men som oppbrytere kunne de like godt vært tvillinger.

– Begge er freestylere. De har aldri en plan, aldri noen strategi, bare en samling improviserte taktikker. Det har funket bra for dem, men det ville neppe funket bra for deg og meg, sier Dezenhall.