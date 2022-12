Militæret bedt om å ivareta sikkerheten etter valg på Fiji

Tidligere kuppleder og statsminister Sitiveni Rabuka ligger an til å bli statsminister på Fiji etter valget i forrige uke. Foto: Mick Tsikas / AAP Image / AP / NTB

NTB

Politiet på Fiji sier militæret er bedt om å ivareta sikkerhet og stabilitet etter valget som peker mot et maktskifte i øynasjonen etter 16 år.

Politiet viser til ikke nærmere spesifiserte etniske motsetninger og «etterretning» om «planlagt uro» som grunner til å be militæret om å bistå.

Politilederne i landet er lojale til Frank Bainimarama, som har ledet landet i 16 år. Hans tid ved makten går mot slutten etter valget i forrige uke.

Ingen av partiene på Fiji fikk stor nok oppslutning til å danne regjering, men tirsdag ble det klart at opposisjonen har funnet sammen i en koalisjon. Det sosialdemokratiske vippepartiet Sodelpa vil samarbeide med People's Alliance, partiet til tidligere statsminister Sitiveni Rabuka. Han ligger dermed an til å bli statsminister på nytt.

Bainimarama tok makten i et kupp i 2006 da han var forsvarssjef. Siden da har han vunnet to valg, men nekter nå å akseptere nederlaget. President Wiliame Katonivere, som er en alliert av Bainimarama, har ennå ikke kalt inn nasjonalforsamlingen slik at en ny statsminister kan nomineres.

I hovedstaden Suva er det nå flere som frykter et «snikende kupp». De siste 35 årene har det vært fire kupp i landet. Rabuka ledet to kupp i 1987, da han var offiser i hæren. I det første kuppet ble regjeringen avsatt. I det andre ble dronning Elizabeth av Storbritannia fjernet som statsoverhode, og Fiji ble republikk.