FN ber om at Aung San Suu Kyi løslates

Etter flere år i husarrest kom Aung San Suu Kyi til Norge i 2012 for å motta Nobels fredspris fem år på etterskudd. Nå ber FN Myanmars militærjunta om å løslate henne, snaut to år etter kuppet der hun ble arrestert. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

I sin første resolusjon om Myanmar fordømmer FNs sikkerhetsråd brudd på menneskerettighetene i landet og ber juntaen løslate Aung San Suu Kyi.

Onsdagens uttalelse ble vedtatt med 12 stemmer, mens 3 av medlemslandene i rådet lot være å stemme for det britiske forslaget. Kina og Russland unnlot å bruke sitt veto.

– Norge har arbeidet hardt for å bidra til at FNs sikkerhetsråd i dag endelig har vedtatt en resolusjon om Myanmar. Det har vært lange og krevende forhandlinger underveis, skriver Norges FN-ambassadør Mona Juul i en epost til NTB.

– Fra norsk side ville vi gjerne sett en sterkere resolusjon. Men dette er uansett et tydelig signal til militærjuntaen og et viktig skritt for å øke det internasjonale engasjementet for sivilbefolkningen i landet.

Juul sier millioner av mennesker lider under både konflikt og humanitær krise.

I flere tiår har Sikkerhetsrådet vært delt i synet på Myanmar og har ikke klart å komme med en resolusjon om landet siden det fikk sin selvstendighet fra Storbritannia i 1948.

Siden kuppet i februar 2021 har militæret styrt landet. Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi var landets øverste sivile leder fra 2016 fram til kuppet, da hun ble arrestert. I løpet av det siste året er hun dømt til 26 års fengsel i flere rettssaker som FN og en rekke vestlige land anser for å være politisk motivert.