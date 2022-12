Dansk etterretning: Krigen i Ukraina vil vare lenge

NTB

Krigen i Ukraina vil vare lenge, og Russland vil teste grensene for Natos artikkel 5, spår dansk etterretning (FE) i sin årlige sikkerhetsrapport.

– Russland vil være villige til å eskalere konflikten med Vesten til like under terskelen for en direkte militær konflikt, skriver FE i det som kalles en «etterretningsbasert vurdering av de ytre vilkår for Danmarks sikkerhet».

Det vil bety at «Danmark står overfor et nytt trusselbilde der tidligere, tydelige terskler mellom fred, krise og krig er blitt erstattet av utydelige og overlappende overganger,» skriver etteretningstjenesten.

Samtidig understreker de at ingenting tyder på at Russland vil forsøke å angripe et Nato-land.