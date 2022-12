Weinstein vil anke voldtektsdom

Harvey Weinstein varsler anke etter at han mandag ble funnet skyldig i voldtekt og to andre seksuelle overgrep. Arkivfoto: Etienne Laurent / AP / NTB

NTB

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein sier han vil anke domfellelsen for voldtekt, som ble fastslått i en domstol i Los Angeles denne uken.

Weinstein risikerer opptil 18 års fengsel etter at han mandag ble funnet skyldig i voldtekt og to andre seksuelle overgrep. Han ble frikjent på ett tiltalepunkt, mens juryen ikke klarte å bli enige om de siste tre.

Tirsdag sier 70-åringen at han vil anke domfellelsen.

– Harvey er åpenbart skuffet over utfallet. Han vet hva som skjedde og hva som aldri skjedde, sier talspersonen hans, Juda Engelmeyer. Hun sier det er godt grunnlag for å anke de punktene den tidligere så mektige filmprodusenten ble felt på.

Weinstein soner allerede en dom på 23 års fengsel etter at han i New York ble dømt for voldtekt og seksuelt overgrep. Anklagene mot ham kom fram under metoo-avsløringene som for alvor dukket opp fra 2017 og utover.