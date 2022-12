USA har beslaglagt nok fentanyl til å ta livet av samtlige innbyggere

NTB

I løpet av året har amerikanske myndigheter beslaglagt nok fentanyl til å ta livet av alle innbyggerne i landet, opplyser det føderale narkotikapolitiet DEA.

Beslaget av over 50 millioner falske reseptbelagte piller med fentanyl og rundt 5 tonn pulver av det syntetiske opioidet tilsvarer «over 379 millioner potensielt dødelige doser», ifølge DEA.

Mens det kraftige narkotiske stoffet sto for en brøkdel av overdosedødsfallene i USA for ti år siden, beskriver DEA i dag fentanyl som «den dødeligste narkotikatrusselen landet står overfor».

– Det er et sterkt avhengighetsskapende opioid som er 50 ganger sterkere enn heroin. Bare to milligram fentanyl, en mengde som får plass på en blyantspiss, regnes som en potensielt dødelig dose, sier DEA.

Mellom juli 2021 og juni i år var stoffet hovedårsaken til over 107.000 overdosedødsfall i USA, ifølge offisiell statistikk.

Lav pris og forholdsvis enkel fremstilling gjør at fentanyl har tatt over for reseptbelagte opioider og heroin på det illegale markedet. Hovedkilden til fentanyl i USA er Sinaloa- og Jalisco-kartellene i Mexico. Kjemikaliene som brukes til produksjonen i Mexico, kommer i stor grad fra Kina, ifølge DEA.