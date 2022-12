En komité i Representantenes hus vil frigi Trumps skattemeldinger

NTB

En budsjettkomité i Representantenes hus i USA har stemt for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresident Donald Trump i løpet av de nærmeste dagene.

Vedtaket ble fattet med 24 mot 16 stemmer, og stemmene fordelte seg langs politiske skillelinjer – de demokratiske komitémedlemmene stemte for offentliggjøring, mens republikanerne stemte imot.

Tirsdagens vedtak markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi. Den tidligere presidenten har kjempet for at opplysningene han har leverer til skattevesenet skal forbli private.

Komitéleder Richard Neal, en demokrat, sier komiteen vil komme med en rapport om skattemeldingene, samt støttedokumenter. Komiteen vil legge fram en sladdet versjon av skattepapirene til Trump.

Kan gi ny innsikt

Dette kan gi bedre innsikt i den tidligere presidentens økonomi – både privat og i forretningslivet. Rapporten kan avsløre hvor mye Trump har betalt i skatt, hvor mye av inntektene som kommer fra virksomhet i utlandet og om inntektene har vært så store som eiendomsmagnaten og politikeren har hevdet at de var.

Ved å nekte å offentliggjøre skattetallene sine brøt Trump med en tradisjon for amerikanske presidenter.

De som er mot offentliggjøring har blant annet uttrykt bekymring for personvernet ettersom skattedokumentene kan inneholde opplysninger som Trumps personnummer.

Kampen for innsyn i skattepapirene har gått til topps i rettsvesenet, og i forrige måned var det høyesterett som sa at finansdepartementet kunne sende papirene til Kongressen. Komiteen har mottatt skattemeldinger for Trump og for noen av selskapene hans for seks regnskapsår.

Republikansk flertall

I det siste har demokratene jobbet under intenst tidspress. Om bare to uker tar republikanerne formelt kontroll over Representantens hus etter at Demokratene mistet flertallet i mellomvalget i november.

Trump ble valgt til president i 2016, men tapte for Joe Biden i 2020. Han har varslet at han vil stille til valg igjen i 2024 og forsøke å sikre seg sin andre periode i Det hvite hus.