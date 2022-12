Perus folkevalgte fremskynder valg til april 2024

Perus nasjonalforsamling har stemt for president Dina Boluartes forslag om å fremskynde valget i landet. Boluarte tok over etter at forgjengeren Pedro Castillo for to uker siden forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen. Foto: Guadalupe Pardo / AP / NTB

Nasjonalforsamlingen i Peru har vedtatt å fremskynde det kommende valget til april 2024.

Opprinnelig skulle valget vært holdt i 2026, men nå har de folkevalgte – med mer enn det nødvendige to tredels flertall – stemt for president Dina Boluartes forslag om å fremskynde det. Hun la fram forslaget for en uke siden. Det må fortsatt godkjennes også i den neste sesjonen i nasjonalforsamlingen før vedtaket er gyldig.

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning for to uker siden. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Castillo ble pågrepet etter det mange omtaler som et mislykket kuppforsøk. Det har ført til omfattende demonstrasjoner som har kostet titalls mennesker livet i landet.