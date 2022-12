FN letter på våpenembargo mot Kongo – forlenger fredsbevarende oppdrag

NTB

FNs sikkerhetsråd har vedtatt lettelser i våpenembargoen mot Kongo. Samtidig forlenges mandatet til den fredsbevarende FN-styrken i landet med ett år.

Målet er fortsatt at Monusco-styrken kan avvikles på sikt. I resolusjonen om å forlenge oppdraget, fordømmer et enstemmig sikkerhetsråd alle væpnede grupper – kongolesiske og utenlandske – som er aktive i landet. Rådet krever umiddelbar stans i volden, destabiliserende virksomhet og «ulovlig utnytting og smugling av naturressurser».

FN krever også at opprørsgruppen M23 trekker seg tilbake umiddelbart.

Sikkerhetsrådet var også enstemmig da det fjernet kravet om at våpensalg og militær bistand til Kongo skal varsles til de 15 medlemslandene i rådet. Kongo mener dette har skapt et unødvendig hinder i kampen mot militsgruppene. Reaksjonen på vedtaket er at de «retter opp en urett».

I 2000 ble Kongo underlagt en våpenembargo, men i 2008 ble denne endret til kun å omfatte væpnede grupper i landet. Landets regjering måtte likevel varsle FN om alle våpenkjøp.