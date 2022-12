Tenåringsjenter siktet for drap i Canada

NTB

Åtte tenåringsjenter er siktet for å ha stukket i hjel en 59 år gammel mann i sentrum av den canadiske storbyen Toronto i helgen.

Jentene, som er mellom 13 og 16 år gamle, angrep drapsofferet like etter midnatt søndag, opplyser politietterforsker Terry Browne på en pressekonferanse tirsdag. Han sier lite er kjent om jentene, ut over at de møttes via nettet.

– Vi vet ikke hvordan eller hvorfor de møttes i sentrum av Toronto den dagen, sier Browne.

Jente ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter angrepet på 59-åringen. Han fikk øyeblikkelig hjelp av helsepersonell, men døde på sykehus kort tid etterpå. Han bodde på et herberge for hjemløse etter å ha vært gjennom en vanskelig periode, men fikk fortsatt støtte fra familien sin, sier etterforskeren.

Browne sier politiet tror jentene også var innblandet i en annen voldsepisode før drapet.

Jenter står normalt for en mindre del av kriminaliteten i Canada, der statistikken viser at det er dobbelt så stor risiko for at gutter opptrer voldelig.