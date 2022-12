Russiske oligarker hevder de ble lurt av Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin anklages for å ha lurt russiske oligarker slik at det fremsto som om de støttet hans krig mot broderfolket i Ukraina.

Hevder de ble samlet foran kameraene i et konstruert show for å uvitende vise støtte til krigen.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år svarte Vesten raskt med å ilegge både Russland og fremstående politikere, deriblant president Vladimir Putin, og flere russiske oligarker strenge sanksjoner.

Mens rubelens verdi stupte, ble eiendommer og verdier verdt milliarder, tilhørende russiske forretningsmenn, frosset rundt om i Vesten.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Vestlige land stengte også grensene sine for russiske statsborgere.

De sanksjonsrammede oligarkene var alle utpekt fordi de hadde nære bånd til president Putin, og tilsynelatende støttet hans avgjørelse om å invadere nabolandet.

Nå hevder flere av oligarkene at de ble lurt av Putin.

Hadde møte med Putin samme dag

I et intervju med The New York Times, gjengitt av Business Insider, hevder flere sanksjonerte oligarker at Putin lurte dem til å fremstå som om de støttet krigen i Ukraina.

I ukene før 24. februar var det svært få, om noen i det hele tatt, som visste omfanget av Putins planer.

Oligarken Andrej Melnisjenko forteller om hvordan han våknet opp til «galskap» 24. februar i år. Les mer Lukk

Ingen av oligarkene så for seg at en fullskala krig, og ifølge Andrej Melnisjenko, en kull- og gjødselmilliardær, våknet de opp til «galskap» den februarmorgenen.

Han og andre oligarker skulle ifølge The Times, ha møte med Putin senere samme dag. Melnisjenko og flere andre like overraskede russiske forretningsmoguler møtte opp for å møte presidenten. Bak dem var det satt opp flere kameraer, og da Putin kom inn i rommet fortalte han både dem og kameraene at han ikke hadde noe annet valg enn å invadere.

Kaller det et stunt

Til The Times kaller Melnisjenko situasjonen for «irrasjonell» og sier han selv var i sjokk.

Men skaden var allerede gjort. Bilder av oligarkene tilsynelatende gi støtte til Putin og hans valg, ble kringkastet verden over.

En annen oligark som The Times har snakket med, som forblir anonym, mener at Putin hadde samlet dem foran kameraene i et konstruert show slik at de uvitende viste støtte til krigen. Selv om de altså var uenige i avgjørelsen.

Den anonyme oligarken mente målet med stuntet var å «spesifikt sverte alle der» og dermed få alle sanksjonert.