Medier: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal besøke USA

President Volodymyr Zelenskyj planlegger å besøke USAs hovedstad Washington onsdag, melder flere amerikanske medier.

Dette blir Zelenskyjs første reise ut av Ukraina siden den russiske invasjonen i februar, skriver flere medier. Det er foreløpig ikke kommet noen offisiell bekreftelse av besøket.

To kilder sier til CNN at Det hvite hus er i ferd med å forberede et møte mellom Zelenskyj og president Joe Biden.

Fox News-journalist Chad Pergram skriver på Twitter at han har fått vite at Zelenskyj skal delta på et felles møte for begge kamrene i Kongressen.

Punchbowl News, som siteres av nyhetsbyrået Reuters, hevder å ha snakket med ni kilder med kjennskap til besøket. Ifølge nettavisen skal Zelenskyj tale til kongressmøtet, noe som krever et hastevedtak av en ny lov. Det er ventet å skje i løpet av onsdagen.

Også nyhetsnettstedet Axios omtaler besøket og skriver at Zelenskyj ventes å takke for USAs støtte til det ukrainske forsvaret. Det er også ventet at USA vil kunngjøre en leveranse av luftvernsystemet Patriot.