Verdensbanken gir nytt lån til Ukraina

Ukrainske brannfolk ved en ødelagt fødeavdeling ved et sykehus i Vilnjansk i regionen Zaporizjzja i forrige måned. Behovet for gjenoppbygging er stort etter mange måneder med russiske angrep i Ukraina. Foto: Ukrainske myndigheter / AP / NTB

NTB

Et nytt lån på 500 millioner dollar til Ukraina er blitt godkjent av Verdensbanken.

Storbritannia garanterer for dette lånet, skriver nyhetsbyrået Reuters. I tillegg har Verdensbanken godkjent finansiering av et nytt prosjekt for å gjenoppbygge og forbedre helsevesenet i landet.

Dermed vil Ukraina til sammen få tilgang på 610 millioner dollar, tilsvarende 6 milliarder kroner.