Drammen havn, som er landets største havn og knutepunkt for bilimport, tar imot omtrent 70 prosent av alle bilene som kommer inn i landet. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Bilimportørenes Landsforening (BIL) ber om at moms­påslaget på biler blir utsatt til februar på grunn av kaos ved norske og internasjonale havner.

Leveringskaoset fører til at flere kunder ikke rekker å registrere bilene før moms- og vektpåslaget slår inn fra nyttår.

Derfor ber Bilimportørenes Landsforening om at moms­påslaget på biler blir utsatt til februar, skriver Motor.

Landsforeningen kaller det «en kritisk situasjon i norske og internasjonale havner». Et eksempel er Drammen havn, der biler flest ankommer Norge. Der er det i øyeblikket ikke plass til flere biler – og skip med biler blir liggende ute i fjorden.

– Dermed vil svært mange forbrukere som var sikre på levering i 2022, få både mva. og vektavgift etter reglene for 2023, står det i et brev foreningen har sendt finansdepartementet.

– Vi ønsker primært å utsette innslagspunktet for merverdiavgift til 1. februar, slik at vi kan bruke januar på å få orden på alle bilene som er i kø på vei inn. Det medfører i prinsipp ingen kostnad for staten, da bilene var planlagt å bli utlevert i 2022, uten merverdiavgift, sier direktør i foreningen, Erik Andresen.