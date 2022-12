Russlands eldste menneskerettsorganisasjon kan bli forbudt

NTB

Regjeringen i Russland vil avvikle Moskvas Helsingforsgruppe, landets eldste menneskerettsorganisasjon, opplyser organisasjonen selv.

En begjæring om avvikling er blitt overlevert en domstol i Moskva av det russiske justisdepartementet.

Begrunnelsen er at organisasjonen angivelig har brutt regler ved å arbeide utenfor den russiske hovedstaden. En talsperson for domstolen bekrefter at begjæringen er til vurdering, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Moskvas Helsingforsgruppe ble opprettet i 1976, året etter at Sovjetunionen hadde undertegnet Helsingfors-erklæringen.

Erklæringen og opprettelsen av organisasjonen i Moskva dannet bakgrunnen for opprettelser av menneskerettsorganisasjoner også i en rekke vestlige land, som Den norske Helsingforskomité og Human Rights Watch i USA.