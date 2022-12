Stor hjerneflukt i Russland – 100.000 IT-spesialister har forlatt landet

NTB

Unge russere, spesielt de som jobber i IT-sektoren, har flyktet landet i hopetall siden krigens start. Myndighetene frykter hjerneflukt.

– Opptil 10 prosent av ansatte i IT-selskaper har forlatt landet og har ikke kommet tilbake. Totalt oppholder rundt 100.000 russiske IT-spesialister seg i utlandet, sier Maksut Sjadayev, minister for digital utvikling, til russiske nyhetsbyråer tirsdag.

Ifølge ham fortsetter 80 prosent av de som har forlater landet, å jobbe eksternt for russiske selskaper. Flertallet har slått seg ned i naboland som Armenia, Georgia og Kasakhstan. En stor del har også dratt til Tyrkia og De forente arabiske emirater.

Shadayev var klar på at myndighetene ikke vil ilegge russere som jobber i utlandet, strenge restriksjoner i frykt for at de da søker jobb i utenlandske selskaper.

Han oppga ingen teorier om hvorfor så mange unge flykter fra Russland, men mange har spekulert på at det er i frykt for å bli innkalt i militæret. I september beordret president Vladimir Putin en storstilt mobilisering av 300.000 russiske reservister til å kjempe i Ukraina-krigen.