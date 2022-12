Zelenskyj besøker frontlinjen i Bakhmut

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker soldater ved frontlinjen i Bakhmut i Donetsk, som har vært åsted for noen av de hardeste kampene de siste ukene.

Zelenskyj møtte militære ledere og delte ut medaljer til ukrainske soldater da han tirsdag kom til Bakhmut.

Det har pågått harde kamper med mange falne på begge sider ved Bakhmut de siste ukene, som russerne i flere måneder har prøvd å erobre.

Myndighetene i Kyiv opplyste nylig at Bakhmut og byen Avdijivka, begge sør for byen Lyman, nå var «episenteret» for krigen i Ukraina.