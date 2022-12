Joe Biden lover å stå opp mot økt antisemittisme i USA

NTB

USAs president Joe Biden sier han ikke vil være taus når det gjelder antisemittisme, som de siste årene har økt i omfang i USA.

– Taushet er medvirkning. Vi må ikke være tause. Jeg kommer ikke til å være taus. USA kommer ikke til å være taus, sa Biden da han mandag kveld talte under en tilstelning i forbindelse med den jødiske høytiden hanukka.

Ifølge borgerrettsorganisasjonen Anti-Defamation League registrerte USA i 2021 hele 2.717 antisemittiske handlinger, deriblant vold, verbale angrep og skader på eiendom. Det var en økning på 34 prosent fra året før.

I en rapport fra American Jewish Committee går det fram at 39 prosent av amerikanske jøder erkjenner at de har endret atferd og skjult at de er jøder i frykt for antisemittisme.