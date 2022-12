Musk varsler nye regler for Twitter-avstemninger

Elon Musk legger opp til å endre hvem som kan stemme over hvilken retning Twitter skal velge etter at et flertall stemte for at han burde trekke seg som selskapets toppsjef. Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at brukerne stemte for at Elon Musk burde trekke seg som Twitter-sjef, varsler han nye regler for avstemninger om hvordan selskapet skal styres.