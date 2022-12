To drept i israelsk rakettangrep mot mål i Syria

NTB

Israel har utført rakettangrep mot mål i nærheten av Syrias hovedstad Damaskus, ifølge Syria. To personer ble drept ved et Hezbollah-lager, ifølge SOHR.

En kilde i det syriske forsvaret sier til det offisielle nyhetsbyrået Sana at Israel avfyrte flere raketter en halvtime etter midnatt. Dette er det første israelske angrepet mot Syria på en drøy måned.

– Rakettene var rettet mot noen punkter i området rundt Damaskus. Vårt luftvern skjøt ned flere av rakettene. Angrepet førte til at to soldater ble såret og til noen materielle skader, sier kilden.

London-baserte Syrian Observatory for Human Rights sier et våpenlager som tilhører Hezbollah-militsen ble truffet og at to personer ble drept der.

Israel har utført hundrevis av luftangrep mot Syria siden borgerkrigen der startet i 2011, men det er sjelden israelske myndigheter kommenterer eller bekrefter enkeltangrep. Både syriske regjeringsstyrker og iranskstøttede Hizbollah har vært mål for angrep.

Israelerne har gjentatte ganger sagt at de ikke vil la erkefienden Iran få fotfeste i Syria.