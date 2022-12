USAs høyesterett stanser lettelser i grenserestriksjoner

NTB

Høyesterett i USA har satt foten ned for lettelser i noen av grenserestriksjonene som ble innført under pandemien.

Tidlig i pandemien skjerpet Donald Trumps administrasjon reglene for grensen mot Mexico og begrenset muligheten for asylsøkere til å komme seg til USA.

Skjerpelsene, kjent som Title 42, skulle etter planen oppheves førstkommende onsdag, men en rekke delstater har gått til retten for å hindre dette.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts kom mandag med en midlertidig forføyning for å hindre at Title 42 oppheves umiddelbart, men åpner for at det fortsatt kan skje på onsdag.