Dropper medisiner og setter sin lit til helbredelse ved bønn

Hiv-smittede i Malawi:

Raphael Mweninguwe - Bistandsaktuelt

Eletina Mzuwala (41) er hiv-positiv. Hun er også en trofast presbyterianer, og nekter å ta hiv-medisiner – av religiøse grunner. Hun er langt fra den eneste i Malawi.

I 2017 døde Eletina Mzuwalas ektemann av aids-relaterte sykdommer. Mens mannen kjempet mot en rekke lidelser, som diaré, hodepine, feber og sår hals, valgte hun å stole på Guds helbredende kraft.

– Jeg ba. Samtidig tok min manns slektninger ham til sykehus. Men vi mistet ham likevel, sier Mzuwala.

Fire år senere ble hun selv syk. Men hun hadde allerede bestemt seg for at hun ikke skulle bry seg med medisinsk behandling på noen offentlig helseinstitusjon.

– Jeg begynte å be. Senere så jeg på tv at det var en Guds tjener ved navn «Profet Gondwe» som ba for de syke, og folk ble helbredet. Det var da jeg bestemte meg for å komme på bønnemøtene, sier hun.

Mzuwala hadde testet positivt for hiv tre måneder før hun oppsøkte Patson Gondwe, mannen som menighetsmedlemmene kaller sin profet. På sykehuset ble hun anbefalt å begynne med antiretroviral behandling (AR), men hun nektet.

– Jeg nektet fordi jeg stoler på Gud og profeten, sier hun.

Slektningene hennes er ulykkelige over at hun nekter medisinsk behandling, vedgår hun.

– Men det er mitt valg, legger hun til.

Mzuwala forteller at slektningene er redde for at hun skal dø og etterlate seg tre foreldreløse barn. Men hun skal ikke dø, slår hun fast.

Tror på helbredelse gjennom bønn

Joyce Kaluma (48) er også med i en presbyteriansk kirke, og var tidligere med i noen av pinsemenighetene. Hun tror på Guds helbredende kraft, sier hun, men er skuffet over noen av kirkenes ledere.

– Jeg har vært syk i tre år, og jeg går på AR-behandling. Men hver gang jeg møter en pastor som ber for meg, blir jeg fortalt at jeg er helbredet. Jeg har ikke merket noe til helbredelsen. Men jeg blir beskyldt for å være svak i troen. Virkelig?

Kaluma og Mzuwala er ikke de eneste malawierne som tror på Guds helbredende kraft. Flere kutter ut antiretroviral behandling i den tro at det bare er gjennom bønn de kan bli helbredet.

Bare i Phalombe-distriktet i sør har over 7000 mennesker til nå avslått AR-behandling etter å ha blitt bedt for av sine pastorer, meldte The Malawi News Agency (MANA) i august.

Kirkenes tro og lære

En rekke kirkesamfunn forteller sine tilhengere at det å søke sykehusbehandling strider mot troen og Bibelens bud.

Cosmas Phiri, pastor i Zion-kirken, sier til Bistandsaktuelt at kirkens medlemmer ikke tillates å søke medisinsk behandling fordi «det strider mot Gud». Å ta antiretrovirale medisiner eller andre medisiner anbefalt av leger kan føre til at vedkommende blir ekskommunisert fra kirken, sier han.

I 2017 døde et medlem av Zion-kirken av aids-relaterte sykdommer i Mzimba-distriktet nord i landet etter at kirkesamfunnet hennes hadde nektet henne å fortsette å ta livreddende antiretrovirale medisiner. Kirken serverte i stedet sitt eget urtebrygg til hiv-pasienten. Dette var ikke det første tilfellet av denne typen. Tidligere var det blitt rapport tre andre dødsfall innen menigheten. Også her dreide det seg om mennesker som var blitt nektet tilgang til medisinsk behandling.

Også i fjor døde et medlem av Zion-kirken i Lilongwe fordi hun fulgte kirkens lære og nektet å ta AR-medisiner, ifølge den avdøde kvinnens niese.

– Min tante døde og etterlot seg seks barn. Vi i familien hennes, og spesielt barna, er knust. Hun led lenge av aids, men hele tiden nektet hun å oppsøke sykehus på grunn av Zion-kirkens lære, forteller Emily Mwangala.

Den 46 år gamle tobarnsmoren Mwangala sier mange mennesker har dødd på grunn av kirkens tro og lære, som ikke tillater medlemmene å søke medisinsk behandling fordi kirkelederne ber for dem.

Fikk et kall

Pastor Cosmas Phiri i Zion-kirken møter beskyldningene med å sitere bibelen, som ifølge ham foreskriver helbredelse ved bønn og urtebrygg. Han siterer Esekiel 47.12, der det heter:

«På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»

Han hevder at de som tror på Gud, blir helbredet, og at det er noen som dør også blant dem som oppsøker medisinsk behandling.

Patson Gondwe, grunnlegger av Good News Ministry (GNM), sier medlemmene av hans menighet kaller ham profet på grunn av hans åndelige arbeid. Gondwe tror på en lære om profetier, helbredelse og frelse, ifølge ham selv.

– Men vi lærer ikke folk at de skal slutte med AR-behandling, sier han, og legger til:

– Min menighet frarår ikke folk fra å søke medisinsk behandling, selv etter at jeg har bedt for deres helbredelse. Det er opp til legene å bekrefte om de er blitt helbredet.

Patson Gondwe (35), som også går under kallenavnet «Profet Gondwe», sier han startet sin nye menighet som et svar på et kall fra Gud. Les mer Lukk

35-åringen begynte med sin prestegjerning på fulltid i 2021. Før det arbeidet han som nestleder i Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR), en lokal organisasjon i Lilongwe. Han er universitetsutdannet, og sier han startet sin nye menighet som et svar på et kall fra Gud, og ikke fordi han ønsket å «villede folk med en falsk lære». Han sier GNM har over 5000 medlemmer, og at mange av dem har sluttet seg til kirken på grunn av dens lære.

– Helbredelse er en del av vår lære og er basert på hva Herren lærer oss å gjøre, sier han.

Pastorenes triks

Den sørafrikanske pastoren Makhado Ramabulana vedgikk i et tv-intervju med South African Broadcasting Corporation (SABC) i 2020 at han bruker trylletriks for å lure kristne. Mange av hans pastorkolleger driver med helbredelse som business, sier han.

– Noen av dem iscenesetter mirakelhelbredelser for å få folk til å tro på det, selv om det er juks.

Noen desperate kirkegjengere i Malawi blir svindlet av pastorer som har vunnet deres tillit. Disse tillitstriksene er vanlige, og de som blir lurt, er medlemmer av kirken som tror de er blitt helbredet.

Gondwe innrømmer at det er noen pastorer eller religiøse ledere som svindler folk på denne måten, og karakteriserer det som en synd.

– Jeg ber for de syke og har ingen økonomisk fortjeneste av det. Folk som kommer hit, kan lide av forskjellige sykdommer, fra høyt blodtrykk og diabetes til kreft, hiv og aids.

Når man starter en menighet, må man klare å forsørge seg selv på annet vis, sier han.

– Dersom du ikke klarer det, vil du begynner å bedra folk i kirkens navn. Som religiøs leder må man samtidig ha en eller annen form for entreprenørskap, så du kan forsørge familien din, sier han.

– Det er urovekkende å høre om pastorer eller profeter som tar penger fra folk som er desperate etter helbredelse. Å manipulere folk i Guds navn for personlig vinning er uhørt. Disse samme folkene vil legge en forbannelse på deg ved at helbredelsen slår feil fordi de tar imot penger, sier han.

Hundrevis av mennesker deltar på bønnemøte med «Profet Gondwe». Les mer Lukk

En rapport publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ Open i 2021 påpeker at bruk av antiretroviral behandling er influert av en rekke faktorer, både sosioøkonomiske, kulturelle, helsesystemer, behandlingsform og religiøs overbevisning.

Ifølge studien blir folk som lever med hiv, i økende grad trukket til pinsemenigheter fordi de hører vitnesbyrd om trosbasert helbredelse på mange kanaler.

Religion er en «nøkkelfaktor»

Regjeringen sier de er klar over at mange hiv-pasienter avslår medisinsk behandling av religiøse grunner. Oppfølging av antiretroviral behandling er en utfordring blant mange pasienter.

Helseeksperter definerer AR-oppfølging som å ta minst 95 prosent av dosene i forskrevne intervaller i en bestemt periode.

Rose Nyirenda, direktør for hiv- og aids-behandling i helsedepartementet, sier de er klar over at noen kirker fraråder sine tilhengere å ta AR-medisiner, noe hun beskriver som «uheldig». Det er på grunn av dette at nasjonalforsamlingen i 2018 vedtok en lov som gjør det forbudt å «spre falsk informasjon om AR-behandling». Forbudet gjelder også kirkeledere.

– Det er for mange som ikke følger opp AR-behandlingen. Det kan være mange grunner til det, men religion er en av nøkkelfaktorene, sier hun.

Nå er det 85 prosent som følger opp behandlingen, mens målsettingen er 95 prosent.

Statistikk viser at det i 2020 var rundt 990 000 personer som var hiv-positive i Malawi. 86 prosent av dem er på AR-behandling. Det blir årlig registrert rundt 12 000 aids-relaterte dødsfall i landet.

Professor Adamson Muula ved det medisinske fakultetet på Kumuzu University of Health Sciences mener derimot det er oppmuntrende at nesten 90 prosent følger opp AR-behandlingen, til tross for utfordringene det innebærer. Men det er noen religiøse ledere som feilinformerer sine tilhengere og sprer falske budskap for egen vinning, legger han til.

– Det er sant at det er noen kvakksalvere som utnytter ulykkelige og sårbare mennesker ved å fortelle dem at de ikke skal ta AR-medisiner eller at de er helbredet. Voksne mennesker må vurdere de rådene de får, også om de kommer fra deres religiøse ledere, sier han.

Kritiserer regjeringen

Regjeringen får kritikk fra flere hold for ikke å gjøre nok med situasjonen, til tross for loven som kriminaliserer falsk informasjon.

Ellos Lodzeni, støttespiller og pasientrådgiver i Community Welfare Foundation of Malawi, klandrer regjeringen for ikke å gjøre noe som helst mot det han kaller «falske pastorer».

– Disse tingene har pågått lenge, men ingenting er blitt gjort. Folk blir fortsatt frastjålet pengene sine ved å gi gaver til disse pastorene, sier han.

Han anklager også religiøse ledere for ikke å gi sine medlemmer skikkelig veiledning i spørsmålet om AR-behandling.

– Det meste av helbredelsene vi ser har ikke vitenskapelig grunnlag. Og disse pastorenes spiritualitet er tvilsom – de som virkelig er Guds menn, spør ikke om kontanter fra sine tilhengere for å be for dem, sier han, og spør retorisk:

– Hvorfor skal de ha betaling for å be for noen, når Gud ikke ber dem betale noe som helst?

Rose Nyirenda fra helsedepartementet mener derimot regjeringen gjør mye for å sikre at de som sprer falsk informasjon, blir arrestert. På grunn av koronapandemien har imidlertid hiv- og aids-loven ikke blitt offentlig publisert på tilstrekkelig måte. Det vil regjeringen gjøre nå, slik at folk blir gjort klar over sine rettigheter.

De som sprer falsk informasjon vil bli arrestert, og om de blir funnet skyldig, vil de bli fengslet, sier hun.

(Denne saken ble først publisert på Bistandsaktuelt).