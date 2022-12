Putin på statsbesøk i Belarus

NTB

Russlands president Vladimir Putin kom mandag til Belarus, der han er på et sjeldent statsbesøk.

Bilder på statlig TV viser at president Aleksandr Lukasjenko tok imot Putin på flyplassen i Minsk. De to har vanligvis møtt hverandre i Moskva, så Putins besøk i Belarus er regnet som høyst uvanlig

Det statlige belarusiske nyhetsbyrået Belta skriver at det er et tettpakket program under besøket. Belta nevner ikke Ukraina-krigen, men skriver at sikkerhetsspørsmål er på agendaen.

I tillegg skal de to lederne diskutere spørsmål som handel, økonomi og energi. Både Russland og Belarus er straffet med internasjonale sanksjoner på grunn av krigen. Russland angrep Ukraina blant annet fra belarusisk jord.

Russlands utenriksminister Sergej Sjojgu og utenriksminister Sergej Lavrov er med på turen. Ifølge utenriksdepartementet i Moskva har Lavrov og hans belarusiske kollega diskutert hvordan de kan stå imot det politiske presset fra Vesten.

Sjelden tur til utlandet

Putin har foretatt kun noen få utenlandsreiser siden starten av pandemien for to år siden.

Ifølge Lukasjenkos stab skulle Putin og Lukasjenko ha et privat møte, men også holde samtaler sammen med flere ministre.

Flere eksperter har spekulert på at Putin under besøket vil prøve å overtale Lukasjenko til å sende soldater til fronten i Ukraina, eller få landet til å delta i en felles motoffensiv.

Advarsler om nytt angrep fra nord

Ifølge USA-støttede Radio Free Europe er besøket ment som en falskt flagg-operasjon for å distrahere Ukrainas militære ledelse, og få dem til å omgruppere fra fronten i øst til grensen til Belarus i nord. Radiokanalen har hovedkontor i Praha og dekker Øst-Europa tett.

Høytstående ukrainske militære tjenestemenn har de siste dagene advart mot at Russland kan forsøke et nytt angrep fra nord.

Mandag morgen meldte det statlige nyhetsbyrået Interfax at russiske styrker skal gjennomføre militærøvelser i Belarus, men ga ingen detaljer om hvor eller når de vil finne sted.

Putins talsperson Dmitrij Peskov avviser at Putin legger press på Belarus for å få landet med i Ukraina-krigen.

– Det er dumme og ufunderte fantasier, sier Peskov.